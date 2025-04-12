İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile dolaylı görüşmeler için Umman’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülecek dolaylı müzakerelere katılmak üzere gittiği Umman’da "Niyetimiz, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak" açıklamasını yaptı. Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN