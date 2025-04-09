09 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İran, Çin ve Rusya'nın nükleer zirvesi A Haberde değerlendirdi: İran ABD ile anlaşacak mı?
İran, Çin ve Rusya’nın nükleer zirvesi A Haberde değerlendirdi: İran ABD ile anlaşacak mı?

İran, Çin ve Rusya'nın nükleer zirvesi A Haberde değerlendirdi: İran ABD ile anlaşacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2025 00:23
ABD ile İran'ın 12 Nisan'daki görüşmesi öncesi Moskova'da kritik zirve gerçekleşti. Rusya, Çin ve İran'ın katıldığı nükleer konulu toplantıda neler konuşuldu. İran, Çin ve Rusya ile iş birliği mi yapacak? ABD ile İran arasında Cumartesi günü anlaşma sağlanacak mı? Gazeteci Bülent Erandaç ve Akademisyen Mesut Hakkı Caşın nükleer zirveye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İran, Çin ve Rusya’nın nükleer zirvesi A Haberde değerlendirdi: İran ABD ile anlaşacak mı?
İran, Çin ve Rusya’nın nükleer zirvesi
İran, Çin ve Rusya'nın nükleer zirvesi
Zelenskiy: Rusya ordusunda savaşan 2 Çinli esir alındı
Zelenskiy: Rusya ordusunda savaşan 2 Çinli esir alındı
Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor
Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor
Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor!
Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor!
İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı!
İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı!
Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?
Piyasalar Trump depreminin şokunu atlattı mı?
5 Soruda piyasalarda tarife depremi
5 Soruda piyasalarda tarife depremi
Avrupalılar Trump’ın vergilerine ne diyor?
Avrupalılar Trump’ın vergilerine ne diyor?
Trump’tan Çin’e yeni vergi tehdidi
Trump'tan Çin'e yeni vergi tehdidi
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler!
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Microsoft’u protesto etti işinden oldu
Microsoft’u protesto etti işinden oldu
Daha Fazla Video Göster