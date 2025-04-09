İran, Çin ve Rusya’nın nükleer zirvesi A Haberde değerlendirdi: İran ABD ile anlaşacak mı?

ABD ile İran'ın 12 Nisan'daki görüşmesi öncesi Moskova'da kritik zirve gerçekleşti. Rusya, Çin ve İran'ın katıldığı nükleer konulu toplantıda neler konuşuldu. İran, Çin ve Rusya ile iş birliği mi yapacak? ABD ile İran arasında Cumartesi günü anlaşma sağlanacak mı? Gazeteci Bülent Erandaç ve Akademisyen Mesut Hakkı Caşın nükleer zirveye yönelik değerlendirmelerde bulundu.