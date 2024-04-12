İran cephesinden “yeni başlıyoruz” adlı tehdit videosu!

İran’ın vekil güçleri İsrail’ karşı “Bu daha başlangıç, yeni başlıyoruz” deyip bir tehdit videosu paylaştılar. Görüntülerde uzun menzilli balistik füzeler dikkat çekti. İşte o görüntüler A Haber ekranlarında…

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