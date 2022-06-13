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Irak'ta siyasi kaos! Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti, hükümet kurulamıyor

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 14:43
Irak'ta seçimlerin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamıyor. Meclisteki Sadr Hareketi üyesi milletvekilleri istifa etti. Milletvekillerinin istifası, hareketin lideri Mukteda Es Sadr'ın talimatının ardından geldi. Irak’taki siyasi kaos ile ilgili gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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