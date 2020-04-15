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15.04.2020

İngiltere'yi sarsan iddia! "Boris Johnson corona virüse yakalanmadı" |Video

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan İngiltere'de gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Kurulu Başkanı Andy Fox, Başbakan Boris Johnson'ın corona virüse (Covid-19) yakalanmadığını gerçeği de doktorların bildiğini iddia etti. Fox, Twetter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Johnson'ı tedavi edenlerin sırlar yasası belgesini imzaladığını bunu reddeden 2 doktorun ise evine gönderildiğini söyledi. Bu iki doktordan birisinin "Eğer Johnson Covid-19 ise ben de doktor değilim" dediği iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

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