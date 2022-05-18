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İngiltere'ye "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin" çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2022 09:46
İnsan hakları ve basın özgürlüğü savunucuları, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini durdurmasını istedi. İçişleri Bakanlığı önünde yapılan gösteride "Assange'ı serbest bırakın", "İadeye hayır" sloganları atıldı.
İngiltere’ye Assange’ı ABD’ye iade etmeyin çağrısı
İngiltere'ye "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin" çağrısı
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