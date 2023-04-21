İngiltere’de kriz: Her 6,5 saatte bir evsiz ölüyor

Sokakta yaşayan evsiz sayısının hızla artmaya devam ettiği İngiltere'de krizin geldiği boyutları gözler önüne seren bir rapor yayımlandı. Sadece geçtiğimiz sene 1.300 evsizin sokaklarda can verdiği belirtilen rapora göre, 2019'dan bu yana gerçekleşen evsiz ölümleri ise 4 bini aştı.

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