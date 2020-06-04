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İngiltere'de koronavirüs paniği! Bakana sağlık ekipleri müdahale etti | VİDEO

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Giriş: 04.06.2020 16:14
Güncelleme:04.06.2020 16:19
İngiltere Parlamentosu'nda koronavirüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma’ya koronavirüs testi yapıldı.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

İngiliz Bakan Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı.Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

Bakana sağlık ekipleri müdahale etti
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