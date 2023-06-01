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İngiltere’de kahve hırsızlığına karşı yeni önlem! Market raflarına sahte kahve konuldu

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Giriş: 01.06.2023 10:05
Güncelleme:01.06.2023 10:05
İngiltere'de tarihi enflasyon, kahve fiyatlarını da rekor fiyatlara taşıdı. Ardından marketlerde başlayan kahve hırsızlığına karşı, yeni bir önlem devreye sokuldu. Raflara, sahte kahve konuldu.
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İngiltere’de kahve hırsızlığına yeni önlem!
İngiltere’de kahve hırsızlığına yeni önlem!
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