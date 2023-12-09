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İngiltere'de Gazze'ye destek yürüyüşü! Londra'da binlerce kişi parlamento binasına yürüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 20:06
Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ederken dünyanın dört bir yanında bu katliama karşı protestolar düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ile parlamento binasına yürüdü. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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