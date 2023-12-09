İngiltere'de Gazze'ye destek yürüyüşü! Londra'da binlerce kişi parlamento binasına yürüdü

Katil İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ederken dünyanın dört bir yanında bu katliama karşı protestolar düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ile parlamento binasına yürüdü. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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