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13.04.2020

İngiltere’de 3 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

Çin’den yayılan koronavirüsten Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de büyük çöküş yaşanıyor. Vaka ve ölüm sayısı giderek artarken 3 milyon insanın gıdaya ulaşamadığı ve büyük sıkıntı çektiği belirtildi.

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