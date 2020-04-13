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İngiltere’de 3 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor
Çin’den yayılan koronavirüsten Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de büyük çöküş yaşanıyor. Vaka ve ölüm sayısı giderek artarken 3 milyon insanın gıdaya ulaşamadığı ve büyük sıkıntı çektiği belirtildi.
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