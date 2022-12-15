İngiltere’de 106 yıl sonra bir ilk

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, iki günlük greve gidiyor. Grevin ilk günü bugün. Diğeri ise 20 Aralık Salı günü yapılacak. Bu, hemşireleri temsil eden sendikanın 106 yıllık tarihinde bir ilk. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, başkent Londra'dan aktardı.

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