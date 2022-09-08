08 Eylül 2022, Perşembe
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü iddiası! Devlet hazırlıkları için bekletiliyor mu?
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu dünya genelinde merak konusu haline gelirken özellikle yabancı basında Elizabeth'in hayatını kaybettiği ve devlet erkanının toplanması için resmi açıklamanın bekletildiği iddia edildi. BBC Muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyururken paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Diğer yandan BBC yayınlarınında sunucuların siyah kravat kullanması da dikkat çekti. Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü mü? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...