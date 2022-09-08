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İngilizler İngiltere Başbakanı Liz Truss hakkında ne düşünüyor? A Haber Londra’da sokağın nabzını tuttu

A Haber
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Giriş: 08.09.2022 16:22
Haftalardır süren seçimin ardından, İngiltere yeni başbakanını seçti. Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Peki İngilizler yeni başbakanları hakkında ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra sokaklarına çıktı ve İngilizlere görüşlerini sordu. Detaylar özel haberimizde...
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