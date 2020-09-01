İngilizler bilim insanlarından 'aşırı dezenfektan kullanmayın' uyarısı! Süper virüslere neden oluyor

İngiliz bilim insanlarından korkutan uyarı geldi. Kovid-19 salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan el dezenfektanlarının aşırı kullanımı eller üzerindeki diğer virüslerin yayılmasına neden olabileceğini duyurdular. Elleri sabunla yıkamanın daha etkili olacağını söyleyen İngiliz bilim insanları alkol bazı dezenfektanların süper virüslere davetiye çıkardığını iddia etti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardı.

İngiliz bilim insanlarından korkutan uyarı geldi. Kovid-19 salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan el dezenfektanlarının aşırı kullanımı eller üzerindeki diğer virüslerin yayılmasına neden olabileceğini duyurdular. Elleri sabunla yıkamanın daha etkili olacağını söyleyen İngiliz bilim insanları alkol bazı dezenfektanların süper virüslere davetiye çıkardığını iddia etti.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardı.