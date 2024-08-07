İngilizler aşırı sağ hakkında ne düşünüyor? A Haber sordu

İngiltere'de 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan saldırıyı bir göçmenin yaptığı iddiasının ardından aşırı sağcılar sokakları savaş alanına çevirmişti. Peki aşırı sağ tehlikesi hakkında İngiltere'de yaşayanlar ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra sokaklarında sordu.

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