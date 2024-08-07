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İngilizler aşırı sağ hakkında ne düşünüyor? A Haber sordu

İngilizler aşırı sağ hakkında ne düşünüyor? A Haber sordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 08:45
İngiltere'de 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan saldırıyı bir göçmenin yaptığı iddiasının ardından aşırı sağcılar sokakları savaş alanına çevirmişti. Peki aşırı sağ tehlikesi hakkında İngiltere'de yaşayanlar ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra sokaklarında sordu.
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