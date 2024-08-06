06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri İngiltere'de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı

İngiltere'de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası ülkede 30 Temmuz'dan bu yana yaşanan sokak kaoslarının perde arkasından İsrail lobisi çıktı. Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu. Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu. Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:30
İngiltere’de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı

İngiltere'nin Southport kentinde 30 Temmuz'da bir dans etkinliğinde bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

İngiltere’de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı
Polisin 17 yaşındaki bir genci saldırı şüphesiyle gözaltına almasının ardından saldırganın Müslüman olduğuna ilişkin söylentiler internette yayılmaya başlamıştı. Söylentilerin ardından, saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarındaki bir cami saldırıya uğramıştı.
İngiltere’de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı
Aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaydı. Rotherham kentinde aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Otel yakmaya çalışan Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı.
İngiltere’de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı

SALDIRGAN HRİSTİYAN ÇIKTI

Saldırganın Müslüman olmadığı, Axel Rudakubana adında Ruandalı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde büyük bir kaos başladı.

İngiltere’de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı
İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Baş Komiseri Gavin Stephens, dün düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki protestolara müdahale eden kolluk kuvvetlerinin son bir haftada 378 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. Stephens, "Halkımıza, ülke çapında birleşik ve güçlü bir polis müdahalesinin mevcut olduğunu ve bu düzensizlikle mücadele etmek ve sizleri güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bildirmek istiyorum.