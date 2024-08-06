06 Ağustos 2024, Salı
İngiltere'de İslam düşmanlığı böyle körüklendi! Kriz ve kaosun arkasından İsrail lobisi çıktı
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası ülkede 30 Temmuz'dan bu yana yaşanan sokak kaoslarının perde arkasından İsrail lobisi çıktı. Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu. Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu. Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:30