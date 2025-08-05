İngiliz kraliyet ailesinde yeni skandal! Prens Harry amcasına yumruk mu attı?

İngiltere kraliyet ailesi bir kez daha büyük bir skandalla çalkalanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre Prens Harry, 2013 yılında bir aile toplantısında amcası Prens Andrew'la kavga etti ve amcasına yumruk attı. İngiltere'de neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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