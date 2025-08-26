İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor! Sade bir hayat arzusu

İngiliz kraliyet ailesinin üzerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Art arda kötü haberlerle sarsılan aileyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Prens William ve eşi Prenses Kate kraliyet konutundan taşınıp yine kraliyete ait ancak daha küçük ve gösterişsiz bir evde yaşamlarını sürdürme kararı aldı. İngiliz basınına göre bu Galler Prensi William'ın kraliyetin geleneksel yapısını değiştirmeye hazırlanmasının da bir işareti.

