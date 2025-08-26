26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor! Sade bir hayat arzusu
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor! Sade bir hayat arzusu

İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor! Sade bir hayat arzusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 15:56
İngiliz kraliyet ailesinin üzerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Art arda kötü haberlerle sarsılan aileyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Prens William ve eşi Prenses Kate kraliyet konutundan taşınıp yine kraliyete ait ancak daha küçük ve gösterişsiz bir evde yaşamlarını sürdürme kararı aldı. İngiliz basınına göre bu Galler Prensi William'ın kraliyetin geleneksel yapısını değiştirmeye hazırlanmasının da bir işareti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor! Sade bir hayat arzusu
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor!
İngiliz kraliyet ailesi yeni döneme giriyor!
Şara, BM 80. Genel Kurulu’na katılacak!
Şara, BM 80. Genel Kurulu’na katılacak!
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu!
Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu!
İsrail Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı!
İsrail Nasır Hastanesi'nde katliam yaptı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Trump’ın eli neden morardı?
Trump’ın eli neden morardı?
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
İsrail katliamı canlı yayında!
İsrail katliamı canlı yayında!
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk
"Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk"
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Daha Fazla Video Göster