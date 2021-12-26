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İngiliz gaz şirketleri: Felaketin eşiğindeyiz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2021 15:04
İngiltere'de faaliyet gösteren gaz şirketleri, gaz fiyatlarındaki artışın "sektörü felaketin eşiğine getirdiğine" dikkat çekerek hükümeti duruma müdahale etmeye çağırdı. Ayrıntılar Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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