26 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiliz gaz şirketleri: Felaketin eşiğindeyiz!
İngiltere'de faaliyet gösteren gaz şirketleri, gaz fiyatlarındaki artışın "sektörü felaketin eşiğine getirdiğine" dikkat çekerek hükümeti duruma müdahale etmeye çağırdı. Ayrıntılar Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.