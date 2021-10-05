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İlk uzay filmine özel yolculuk başladı | Vızov (Sınanma) ekibi dünyadan ayrıldı

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Giriş: 05.10.2021 12:22
Güncelleme:05.10.2021 12:38
Son dakika dünya haberleri... Uzayda çekilecek ilk film Vızoz (Sınanma) ekibine uçuş izni çıktı. Ekibi taşıyan mekik dakikalar önce uzaya fırlatıldı. İşte o tarihi görüntüler...

37 yaşındaki Rus aktrist Yulia Peresild, iki kozmonot ve bir yönetmen Soyuz MS-19 uzay mekiği ile birlikte dünyadan ayrıldı. Ekip, uzayda çekilen ilk filme imza atmayı planlıyor.

Film ekibi, dünyanın 354 kilometre uzağında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Roscosmos yetkilileri, uzayda çekilecek ilk film Vızov (Sınanma) ekibinin dünyaya 17 Ekim'de dönmesini planlıyor.

Onay verilen ekip üyeleri; kozmonot Anton Şkaplerov, oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko olarak sıralandı.

Yedek ekip üyeleri ise kozmonot Oleg Artyomov, kameraman Aleksey Dudin ve oyuncu Alyona Mordovina olarak belirlendi.

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