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19.12.2019
İlk oylamada Trump'a büyük şok! Peki Trump görevden alınacak mı? İşte detaylar
Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı, Trump'ın azline yönelik maddeler kabul edildi. Dava dosyası, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderildi. Hem Başkan Trump hem de Beyaz Saray oylamaya tepki gösterdi. Peki Trump azledilecek mi? Son durum ne? Bir sonraki adım ne olacak? Kesin karar ne zaman çıkacak?Tüm bu soruların yanıt haberimizde...
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