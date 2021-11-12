İlk kez Türk cumhurbaşkanı adayı! Mustafa Karadayı Bulgaristan’daki seçimlerde yarışacak

Bulgaristan'da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. İlk defa bir Türk aday oldu. Detayları Kocaeli'de bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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