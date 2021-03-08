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İki yıldır bulunamayan Rebecca Reusch'u Google arayacak

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Giriş: 08.03.2021 13:24
Güncelleme:08.03.2021 13:24
Almanya'da iki yıl önce kayıplara karışan 15 yaşındaki Rebecca Reusch'un bulunabilmesi için bu kez Google devreye girdi. Kayıp genç kızla ilgili tüm veriler Berlin polisine teslim edildi. Şimdi ekipler, genç kızdan geriye kalan dijital izlerin peşini sürecek.

15 yaşındaki Rebecca Reusch 18 Şubat 2019'da kayboldu. Genç kızın son gecesinde ablası ve eniştesinin evinde kaldığı biliniyor. Ancak o gecen sonra Rebecca'nın ne öldüğüne ne de yaşadığına dair bir ize ulaşıldı.

Alman polisi, katil zanlısı olarak enişteyi iki kez gözaltına alsa da yeterli bir delile ulaşılamadı. Rebecca'nın annesi ve babası ise
damatlarının suçsuzluğuna ve kızlarının hala yaşadığına inanıyor.

İşte tam da bu sebeple arama motoru devi Google devreye giriyor. Berlin polisi, 6 ay önce Google'a başvuru yapılarak, Rebecca ile ilgili tüm verilerin soruşturma kapsamında gönderilmesini talep etti.

Şirket kayıp genç kızla ilgili tüm verileri özel şifreli bir dijital dosya içinde Berlin polisine teslim etti.

Şimdi Alman polisi, Google'da kullanıcı hesabı bulunan Rebecca'nın kimlerle yazıştığı, hangi kelimelerle, hangi sayfalarda arama yaptığı, telefon numaraları, randevu kayıtları, notları gibi tüm dijital izleri mercek altına alacak.

Şimdilik gizemini koruyan en büyük soru ise Rebecca'ya ait Google hesabının kaybolduktan sonra aktif olup olmadığı.

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