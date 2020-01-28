İdlib'de göç yolundaki sivillere acil yardım paketi

Suriye'de Esad'ın bombalarından kaçarak İdlib kırsalına doğru göç eden sivillere yardım paketleri dağıtıldı. Bombardımandan kaçmak için Suriye’nin İdlib kentinin kırsal kesimlerine doğru göç eden sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 10 bin adet acil yardım paketi dağıtıldı. Yardım paketlerinin içerisinde konserve, su, kek, ekmek ve meyve suyu bulunuyor.

Suriye'de Esad'ın bombalarından kaçarak İdlib kırsalına doğru göç eden sivillere yardım paketleri dağıtıldı.

"EN AZ 25 BİN KİŞİ DAHA YOLLARA DÜŞTÜ"

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle en az 25 bin kişinin daha göç ettiğini belirterek, "2019 yılının Kasım ayının başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan çeşitli bölgelerde yerinden edilen sivillerin sayısı 500 bini aştı. Son 24 saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 25 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor'' dedi.

Tosun, göç yolundaki aileler için acil olarak çadır kurulumlarının sürdüğünü ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda savaş mağduru siviller için çadıra bir alternatif olarak briketten ev inşasının da sürdüğünü sözlerine ekledi.