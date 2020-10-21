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İdlib'de bir köy bombalandı: 5 yaralı

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Giriş: 21.10.2020 17:30
Güncelleme:21.10.2020 17:40
Son dakika haberi... Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cebel Zeviye bölgesindeki bir köy, savaş uçakları bombalandı. Saldırıda 5 sivil yaralanırken, ev ve araçlar hasar gördü.

Esad rejimi kontrolündeki Lazkiye'nin güney doğusunda bulunan Hımeynim Askeri Üssü'nden kalkan savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zeviye bölgesindeki El Rami Köyü'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ev ve araçlar hasar gördü.

Enkaz altında kalarak yaralanan 5 sivil, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

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