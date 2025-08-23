Husilerden İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin havada parçalara ayrıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Husiler tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN