23 Ağustos 2025, Cumartesi
Husilerden İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin havada parçalara ayrıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Husiler tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı açıklandı.