Husilerden İsrail'e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı
Husilerden İsrail’e Filistin-2 hipersonik balistik füzesi ile saldırı

Husilerden İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı

Giriş: 23.08.2025 01:13
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin havada parçalara ayrıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Husiler tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda "Filistin-2" isimli hipersonik balistik füzenin kullanıldığı açıklandı.
