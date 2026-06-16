Hürmüz Boğazı'nda denetim BM'ye mi geçecek?

107 gün süren ABD-İran gerilimi ve savaşının sona ermesinin ardından dünya genelinde gözler stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Ticari gemi geçişlerinin normale dönmesi için geri sayım başlarken, G7 zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan kritik bir açıklama geldi. Macron, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve trafiğin açılması noktasında her türlü inisiyatife hazır olduklarını belirtti. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, zirvedeki son gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için önemini aktardı.