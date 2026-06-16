Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adasında bulunan Orta Sulawesi ilinin başkenti Palu'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem hasara yol açtı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Palu ve çevresindeki bölgelerde yaşayanlar, kendilerini dışarı attı. Hastaneler tahliye edildi. Bazı yapıların çatıları çöktü, bir kısmının duvarları yıkıldı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, hasar, muhtemel can kayıplarıyla ilgili bilgilerin hala toplanmakta olduğunu belirtti.