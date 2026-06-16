Trump: İmza törenine katılabilirim

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi, dünya siyasetini derinden sarsan tarihi bir gelişmeye sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile varılan mutabakatın detaylarını ilk kez paylaştı. Anlaşma kapsamında enerji piyasalarını kilitleyen Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılacağı ve İran’ın nükleer silahlardan tamamen arındırılacağı açıklandı. Küresel ekonomide bayram havası estiren bu gelişme, Washington ve Tahran arasındaki buzların erimeye başladığına dair en güçlü sinyal olarak değerlendiriliyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’deki yankıları ve anlaşmanın perde arkasını aktarıyor.