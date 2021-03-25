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Hollanda’nın Lahey kentinde bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.
Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.