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Hollanda’nın Lahey kentinde bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı

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Giriş: 25.03.2021 20:23
Güncelleme:25.03.2021 20:49
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

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