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Hizbullah’tan İsrail güçlerine dron ve füze saldırısı: 18 yaralı

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Giriş: 17.04.2024 20:43
Güncelleme:17.04.2024 20:45
Hizbullah, İsrail güçlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Arab al-Aramshe'ye düzenlenen dron ve füze saldırısında 14’ü asker toplam 18 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada 6 askerin durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiği belirtildi. Kasabanın büyük ölçüde boşaltıldığı ve askerlerin kasabaya konuşlandığı ifade edildi.
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