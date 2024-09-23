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Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!

Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 20:25
A Haber canlı yayınında alarm sesleri yükseldi. Hizbullah vurdu o anları A Haber kameramanı Ertan Tuna görüntüledi.
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Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!
Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!
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