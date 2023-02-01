01 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hırvatistan’dan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın parçası olmayacak
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın da bir daha asla Ukrayna'nın bir parçası olmayacağını söyledi. Ayrıca Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Milanovic, ülkesinin Kiev'e askeri yardım sağlamasına karşı olduğunu da belirtti. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.