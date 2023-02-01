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Hırvatistan’dan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın parçası olmayacak

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 08:40
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın da bir daha asla Ukrayna'nın bir parçası olmayacağını söyledi. Ayrıca Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Milanovic, ülkesinin Kiev'e askeri yardım sağlamasına karşı olduğunu da belirtti. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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