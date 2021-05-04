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Hindistan mutasyonu dünyayı tehdit ediyor! Hintli doktordan A Haber'de ürkütücü sözler: Korkunç bir dalgayla karşı karşıyayız

A Haber
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Giriş: 04.05.2021 17:38
Güncelleme:04.05.2021 18:01
Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en son Hindistan'da ortaya çıkan mutasyon ürkütüyor. Peki bu mutasyon daha mı ağır hasta ediyor? Hastalığın seyri nasıl ilerliyor? Semptomlar kaç gün içerisinde ortaya çıkıyor? Hindistan'daki son durum nasıl? Yeni vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor mu? Hintli Doktor Arvinder Singh Soin, ülkesinde yaşanan son dakika gelişmelerini ve Hindistan mutasyonuna dair yeni ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.

Hindistan'da ortaya çıkan yeni mutasyon dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Günlük yeni vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede ortaya çıkan mutasyon salgınla mücadeleyi zor duruma sokuyor. Ülkede yaşanan son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Hintli Doktor Arvinder Singh Soin,çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Soin, "Korkunç bir manzarayla, ikinci bir dalgayla karşı karşıyayız. Son 3-4 gündür alınan rakamlar 26-28 Nisan öncesine göre açıklanan verilerin nispeten düşmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama endişe verici durum devam ediyor. 2-3 hafta çok sıkı takipte olmalıyız." dedi.

HİNDİSTAN MUTASYONUNDA KULUÇKA SÜRECİ ÇOK KISA

Ülkede tespit edilen yeni varyantla ilgili bilgilerde veren Hintli doktor, "Ülkenin güney kısmında yeni vir varyant tespit edildi, nüfusun ne kadarının etkilendiği henüz net değil çalışmalar sürüyor. Çok daha kısa bir kuluçka süresinin ve çok daha hızlı bulaşı olduğu ise kesin." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN MUTASYONUN BELİRTİLERİ NELER?

Yeni taspit edilen varyantın 2-3 gün içerisinde semptom gösterdiğini ifade eden Hintli doktor, "3-4 gün içerisinde hastaneye düşürebiliyor. 5-7 gün içerisinde eski varyantlara göre hastane ihtiyacı duyulurken yeni varyanta bu süre çok kısalıyor. Hindistan mutasyonunda yüksek ateş, ciddi kuvvetli öksürük gibi semptomlar orijinal virüsün belirtilerine çok benzer bunlar ilk bir hafta çok yoğun yaşanıyor" dedi.

Ülke genelinde salgının başından bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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