Helikopter kazasında rapor çelişkisi! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki heyetin helikopter kazasında hayatı kaybetmesinin ardından 'Suikast mi?' sorusu gündemden düşmüyor. Kazanın ardından oklar önce İsrail’e sonra ABD basınının da etkisi ile İran’a dönerken kazanın ön raporu ortaya çıktı. Peki, İbrahim Reisi’nin helikopterinde kurşun izi var mı? Kaza nasıl meydana geldi? İşte, raporun detayları...