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Hamburgerler karaborsaya düşmüştü! McDonald’s Rusya’da logo ve isim değişikliğiyle yeniden hizmete girdi

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 09:00
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle birçok marka gibi McDonald's da ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu. 850 McDonald's restoranı Rus iş adamı Aleksander Govor'a satıldı. Marka logosu ve ismi değiştirilirken McDonald's Rusya'da yeniden hizmete açılmış oldu.
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Yeniden hizmete girdi
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