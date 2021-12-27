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Güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü! Alev topundan sağ olarak kurtuldu

İHA
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Giriş: 27.12.2021 00:12
Güncelleme:27.12.2021 00:17
Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. 35 yaşındaki adamın alev topuna o anlar anbean kameraya yansıdı. 4 gün boyunca hastanede tedavi gören adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Endonezya'da güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.

Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Cilincing bölgesindeki bir şirkette güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Abdul Rosyid'in, şirketin yükleme alanında elinde şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarpması sonucu yere yığılan ve hareketsiz kalan Rosyid'in yardımına çevrede bulunan çalışanlar koştu.

ELLERİ YANDI

Koja'daki Harbour Hastanesi'ne kaldırılan Rosyid'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 gün tedavi gördüğünü açıklandı. Rosyid'in yıldırım çarpması sonucu ellerinde yanıklar meydana geldiği ifade edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Cilincing Polis Şefi Kompol R Manurung yerel basına verdiği demeçte, yaşanan olayı doğrulayarak, olayın 20 Aralık'ta yerel saatle 18.05'te meydana geldiğini aktardı.

Cilincing Polis İstihbarat Birimi Şefi Slamet Wiyono ise basına verdiği demeçte, Rosyid'in olay anında elinde telsiz tuttuğunu ve bu nedenle yıldırım çarpmış olabileceğini öne sürdü.

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