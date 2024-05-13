Gürcistan’da yabancı ajan yasasına karşı eylem! Gösterilerde arbede çıktı…

Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor. Başkent Tiflis'te gösteriler gece de devam etti. Gösterilere katılan en az 20 kişi gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN