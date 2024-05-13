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Gürcistan’da yabancı ajan yasasına karşı eylem! Gösterilerde arbede çıktı…

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 13.05.2024 16:32
Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor. Başkent Tiflis'te gösteriler gece de devam etti. Gösterilere katılan en az 20 kişi gözaltına alındı.
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