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Gürcistan’da sokaklar karıştı! Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

Gürcistan’da sokaklar karıştı! Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 16:59
Parlamento seçimleri Gürcistan'ı karıştırdı. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 54'ünü aldı ama muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı. Başkent Tiflis'te on binlerce kişi Meclis önünde toplandı. Macaristan Başbakanı Orban ise AB Dönem Başkanı sıfatıyla Tiflis'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Başbakana desteğini açıkladı.
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Gürcistan’da sokaklar karıştı! Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor
Gürcistan’da sokaklar karıştı! Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor
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