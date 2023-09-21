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Gürcistan’da milletvekilleri kavga etti! Vekiller birbirini yumrukladı

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Giriş: 21.09.2023 15:40
Güncelleme:21.09.2023 15:41
Gürcistan parlamentosunda milletvekilleri arasında çıkan kavga hızla büyüdü. Vekiller birbirini yumruklamaya başladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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