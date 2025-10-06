Greta Thunberg: Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız

06 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 06.10.2025 20:09
Güncelleme:06.10.2025 20:09
Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu aktivistler Yunanistan'a geldi. Thunberg, burada yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.
