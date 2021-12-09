09 Aralık 2021, Perşembe
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Göz gözü görmedi! Kum fırtınası anbean kameraya böyle yansıdı
Mısır'ın başkenti Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgelerinde kum fırtınası çıktı.
Mısır'ın farklı noktalarında etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle başkent Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgesinde görülen kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi. Görüşme mesafesi düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji servisi, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halkı evde kalma konusunda uyardı.