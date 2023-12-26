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Golf topu büyüklüğünde dolu yağdı! Şiddetli fırtınada 2 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 16:45
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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