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Gökyüzü bir anda kızıla büründü! Cezayir’i kum fırtınası vurdu

İHA
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Giriş: 20.08.2021 00:39
Güncelleme:20.08.2021 00:40
Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü.

Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı.

Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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