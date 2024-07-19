19 Temmuz 2024, Cuma
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Global yazılım krizi işleyişi durma noktasına getirdi! Bankacılık durdu, havalimanları doldu taştı!
Microsoft’un sisteminde yaşanan sıkıntı Türkiye'de dahil olmak üzere birçok sektörü etkiledi. Dünyada birçok havalimanında uçuşlar durdu, hastane randevu sistemleri çöktü. THY, Google, Skype, Gmail, Facebook, Minecraft gibi markalar sıkıntı yaşadı. Onlarca site çökerek mavi ekran hatası verdi. Küresel çaptaki internet kriziyle ilgili Microsoft'tan açıklama geldi. Türkiye'deki son durumu ise Bakan Uraloğlu açıkladı.