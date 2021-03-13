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George Floyd cinayeti için 27 milyon dolarlık anlaşma! ABD sokaklarını günlerce karıştıran olayda flaş gelişme!

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Giriş: 13.03.2021 09:42
Güncelleme:13.03.2021 09:49
ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Minneapolis Belediye Meclisi, Floyd'un ailesi ile 27 milyon dolarlık anlaşma yaptı. İşte detaylar...
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