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George Floyd cinayeti için 27 milyon dolarlık anlaşma! ABD sokaklarını günlerce karıştıran olayda flaş gelişme!
ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Minneapolis Belediye Meclisi, Floyd'un ailesi ile 27 milyon dolarlık anlaşma yaptı. İşte detaylar...