11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü

Giriş: 11.09.2025 11:55
ABD'nin en yoğun ikinci limanı olan Kaliforniya'daki Long Beach'te konteyner kazası meydana geldi. Çin'den yüzlerce konteyner taşıyan Portekiz bayraklı 255 metre uzunluğundaki gemiden 67 konteyner denize düştü.
