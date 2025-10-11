Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisi milletvekili yumrukladı

11 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 10:14
Almanya'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, sol parti milletvekili Lea Reis-Ner, polis memurunun yumruklu saldırısına uğradı. Polis gösteriye katılanlara da sert müdahalede bulundu. O anlar kameraya yansıdı.
