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Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı! İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 00:41
Soykırımcı İsrail'in Deyr el-Belah'taki ABD destekli Nuseyrat katliamında öldü sanılarak morga götürülen Gazzeli Tevfik Ebu Yusuf, elini oynatmasıyla atar topar Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
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